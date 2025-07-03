Son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Böylece, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına yansıyacak olan 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Memur ve memur emeklileri için 7. dönem toplu sözleşme uygulamaya konulacak. Toplu sözleşme kapsamında memurlara, bu yılın ikinci yarısı için temmuz ayında yüzde 5 zam ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak.

2025 OCAK AYI UYGULAMASI NEYDİ?

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine, enflasyon kaynaklı artış ve ek zamlar dahil edilerek, 2025 yılı Ocak ayından itibaren toplam yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. En düşük memur emeklisi maaşı ocak ayında 19 bin 617 lira olarak belirlenmişti. En düşük memur maaşı ise 43 bin 726 lira olarak kabul edilmişti. Güncel verilere göre, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

2025 TEMMUZ UYGULAMASI NE OLDU?

GÖREV - DERECE: 2025 OCAK AYLIĞI / 2025 TEMMUZ AYLIĞI

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu-1/4): 66 bin 358 liradan, 76 bin 689,94 liraya

MEMUR (Üniversite Mezunu - 9/1): 45 bin 555 liradan, 52 bin 647 liraya

UZMAN ÖĞRETMEN (1/4): 58 bin 663 liradan, 67 bin 796 liraya

ÖĞRETMEN (1/4): 52 bin 935 liradan, 61 bin 176 liraya

BAŞKOMİSER (3/1): 64 bin 481 liradan, 74 bin 520 liraya

POLİS MEMURU (8/1): 58 bin 938 liradan, 68 bin 114 liraya

UZMAN DOKTOR (1/4) 109 bin 154 liradan, 126 bin 149 liraya

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu - 5/1): 53 bin 465 liradan, 61 bin 789 liraya

MÜHENDİS (1/4): 67 bin 691 liradan, 78 bin 230 liraya

TEKNİSYEN (Lise Mezunu - 11/1): 47 bin 224 liradan, 54 bin 576 liraya

PROFESÖR (1/4): 96 bin 374 liradan, 111 bin 379 liraya

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1): 63 bin 877 liradan, 73 bin 822 liraya

İMAM HATİP (1/4): 48 bin 250 liradan, 55 bin 762,52 liraya çıkmış oldu.