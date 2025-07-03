Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım yardımı gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren destekler de güncellendi. Bu yardımlar, memur maaşlarına yapılan yüzde 15,57’lik zam oranına paralel olarak artırıldı.

Evde bakım, engelli ve 65 yaş aylıkları...

Buna göre, yılın ilk altı ayında 10 bin 125 TL olan evde bakım yardımı, temmuz ayında 11 bin 702 TL’ye yükseldi. Memur maaşlarındaki zamla birlikte, 65 yaş aylığı da temmuz ayında 5 bin 390 TL’ye çıktı. Ocak-haziran döneminde ise bu tutar 4 bin 664 TL olarak ödeniyordu. Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 3 bin 723 TL’den temmuz ayında 4.302 TL'ye çıkarılırken yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı 5 bin 584 TL’den 6 bin 454 TL’ye çıktı. 3 bin 723,27 olan 18 yaş altı engelli aylığı ise 4 bin 302,61 TL’ye yükseldi.