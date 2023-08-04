Menopoza Girerken Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Menopoz, kadının yumurtalıklarının artık işlevini tamamladığı ve hormon üretmediği dönem anlamına gelir. Menopoz döneminde kadın yumurta üretmez, bu sebeple de adet dönemleri kesilir. Menopoz dönemi demek, yumurtalıkların işlevlerinin azalması demektir. Bu yumurtalık fonksiyonlarının tamamen kaybedilmesi durumunda ise adetler tamamen kesilir. 12 ay süresince hiçbir şekilde adet kanaması görmeyen kadın, menopoza girmiş demektir.

Menopoza adım adım:

Menopoza girme yaşı ülkeden ülkeye değişmektedir. Menopoz yaşındaki bu değişme ise çeşitli faktörler dolayısıyla yaşanır. Genetik, ırksal özellikler, çevresel faktörler gibi etkenler dolayısıyla menopoz yaşı değişmektedir. Türkiye’de ise menopoz yaşı 45-49 arasındadır.

Şayet bir kadın menopoz dönemine girdiğinden şüpheleniyor ve belirtileri yaşıyorsa mutlaka bir doktora başvurmalı ve gerekli tetkitleri yaptırmalıdır.

Kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman bir doktora başvuran kadına ilk olarak jinekolojik muayene yapılır. Ardından ultrason uygulanır ve gerekli görülmesi durumunda çeşitli hormon testleri uygulanır. Bu muayenelerin sonucunda ise menopoz teşhisi alan kadınlara;

kan biyokimya,

kolesterol,

şeker,

kemik mineral yoğunluğu gibi ölçümler yapılır.

Bunların dışında ihtiyaç duyulursa meme muayenesi ve gene gerekli olursa mamografi, meme ultrasonu yapılmaktadır.

Ardından rahim ağzından smear alınır. Menopoz dönemine giren kadınların mutlaka senelik olarak jinekolojik muayene yaptırması ve gerekli kontrolleri aksatmaması gerekir.

Menopoza giren kadınların dikkat etmesi gereken faktörler nelerdir?

İlk olarak doktor kontrollerine ve muayenelerine aksatmadan gitmeleri gereklidir.

Dengeli ve sağlıklı beslenme menopoz döneminde oldukça önemlidir. Dengeli ve sağlıklı beslenerek yaşanabilecek riskler minimuma indirilir. Bu sayede kemik erimesi, kalp ve damar hastalıkları gibi uzun vadede riskler en aza indirgenmiş olur.

Doktorlarının tavsiyesi kapsamında kendilerine uygun bir egzersiz programına başlamlıdırlar.

Menopoza henüz girilmemişken ancak menopoz belirtileri başlamışken de kadınlar doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. Menopoz dönemine girerken kadınların gebe kalma şansı düşer ancak hiçbir zaten tamamen yok olmaz. Bundan dolayı da 12 ay boyunca adet görmeme durumu söz konusu olana kadar, beklenmeyen bir gebelikten korunmak için, doğum kontrol yöntemleri bırakılmamalıdır.

Şayet adet kanaması çok fazla ve aşırı uzun olursa zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Menopoz belirtilerini hafifletmek adına kulaktan dolma kürler, bitki tedavileri ya da ilaçlar kullanılmamalıdır. Bunlar, fayda yerine zarar getirecektir.

Menopoza girerken adet düzensizlikleri sebebiyle kanamalar aşırı mı olur?

Menopoz dönemine yaklaşan bir kadında artık adetler düzensizleşmeye başlamıştır. Adet görme süreleri uzamıştır. Kimi zaman ise sık ve aşırı kanamalar da meydana gelebilir. Fakat adet düzensizliği, adet görmeme gibi sorunlar menopoz belirtileri olsa da her zaman menopoza işaret etmez. Bunlara sebep olan farklı bir sorun da söz konusu olabilir. Bundan dolayı da mutlaka doktora başvurmak gerekir.

Menopoza girme döneminde gebe kalma riski var mıdır?

Menopozun başladığı ilk zamanlarda nadir olarak yumurtlama meydana gelebilir. Bu sebeple de çok ender olarak görülse de gebe kalma riski mevcuttur.

Bundan dolayı da doğum kontrol yöntemlerine doktorun söylediği süre zarfı kadar devam etmek gerekir.

Menopoza isteyerek girilir mi?

Kadınların bazıları, menopoz belirtilerini oldukça yoğun olarak yaşarlar. Menopoz öncesi dönemde bu sıkıntılar sebebiyle, adetlerinin bir an önce kesilmesini ve menopoz döneminin kesin olarak başlamasını isterler. Bu sebeple de doktora görünürler.

Bu gibi durumlarda, hastaya belirtilerinin hafifletilmesi amacıyla bazı tedaviler uygulanır.

Ancak hastanın bir anda menopoza girmesini sağlayacak ve yumurtalık fonksiyonlarını sona erdirecek herhangi bir ilaç tedavisi mevcut değildir. Bu sebeple belirtilerin hafifletilmesi sağlanır ve menopoz dönemi için beklenir.

Erken menopoz durumunda yapılması gerekenler nelerdir?

Erken menopoz, bir kadının 40 yaşından önce adetlerinin kesilmesi demektir. Menopoz dönemine 40 yaşından önce girmek yani 40 yaşından önce adetlerin tamamen kesilmesi ve yumurtalıkların artık işlev görmemesi, erken menopoz şeklinde tanımlanır. Erken menopoza giren kadınlara da aynı muayeneler ve uygulamalar yapılır.

Düzenli olarak doktor kontrolünde olunması gerekmektedir. Erken menopoza giren kadınlar, hayatlarının daha uzun bir dönemini menopozda geçirecekleri için mutlaka tedavi şarttır. Menopoz dönemine ait kemik erimesi, kalp ve damar hastalıkları risklerinde artış meydana gelecektir.

Fakat doktor tavsiyeleri, menopoz tedavisi, sağlıklı beslenme gibi faktörlere dikkat edilmesi durumunda riskler minimum düzeyde tutulabilir.