Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %67.23'ten %65,39'a kadar geriletti. Dolarda 30 TL olan beklentisini 29,46 TL'ye düşürdü. 2024 yılı sonu dolar beklentisi Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre %36.62'den %39.46'ya kadar yükseldi.

2024 Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahmini!

Merkez Bankası'nın 2024 yılı sona enflasyon beklentisi %43,94 iken yeni verilere göre %41.23'e kadar geriledi. 2023 yılı Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi 71 farklı sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti.

Merkez Bankası ilk kez yıl sonu dolar ve enflasyon tahmininde düşüş paylaşımında bulunurken 2024 yılı sonu dolar tahminini yükseltti.

Büyüme Verisini Paylaştı!

2023 yılı büyüme beklentisi önceki anketle kıyaslandığında %4,1’den %4,2'ye yükseldi. Önümüzdeki yılın büyüme beklentisi ise %3,3’te sabit bırakıldı. Merkez Bankası faiz beklentisini yükseltirken bu yıl sonu dolar beklentisini düşürdü.