Merkez Bankası 2023 yılı yıl sonu enflasyon tahmininde değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, 2023 için tahmini yüzde 22,3, 2024 yılı sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tuttuklarını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Bankanın İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2023 yılı büyüme tahminleri önceki raporlara göre yukarı yönlü güncellendiğini belirterek, güçlü politika çerçevemizin ekonomimizin dayanıklılığına sunduğu katkı net şekilde görüldüğü kaydedildi.

Enflasyon Ekim ayındaki zirve noktası olan yüzde 85,5'ten yaklaşık 42 puan gerileyerek Nisan ayı itibariyle yüzde 43,7'ye ulaştığını belirten Kavcıoğlu, "Enflasyon istikrarlı azalış eğilimi göstermektedir. Enflasyondaki düşüş sürecinde etkin politikalarımız sonucu oluşan kur istikrarı, beklentilerdeki iyileşme ve küresel emtia fiyatlarındaki yavaşlama belirleyici rol oynamaktadır. 10 yıl vadeli TL menkul kıymet faizleri de 2022 yılı Mart ayından bu yana gerileyerek 15 puana yakın düşüş göstermiştir. Kararlılıkla yürüttüğümüz hedefli kredi politikamızın etkinliği sayesinde 2021 yılının ilk çeyreğinde TL firma kredisi kullandırımlarının yüzde 40’ının altında olan KOBİ payı, 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 43’e, 2023’te ise yüzde 62’ye yükselmiştir. Dolayısıyla tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminimizi de yüzde 8,8'de sabit tuttuk" diye konuştu.