Mersin Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Tarsus Gençlik Kampı’nda anlamlı bir etkinlik düzenledi.MERSİN (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi tarafından organize edilen program, başlangıç evresi Alzheimer hastalarına yönelik sosyal ve fiziksel aktivitelerle dolu bir gün sundu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı kamp alanında gerçekleşen etkinlikte; çember atma, topla oynama, el becerileri geliştirme gibi aktivitelerin yanı sıra müzik eşliğinde danslar edildi. Katılımcılar, doğanın huzur veren atmosferinde hem eğlendi hem de sağlık kontrollerinden geçti. Tansiyon ve şeker ölçümleri de yapılarak fiziksel sağlık takibi sağlandı.

Tanrıverdi: “Hasta yakınlarından çok güzel geri dönüşler alıyoruz”

Gerontolog Cihan Tanrıverdi, Alzheimer hastalarının sosyalleşmesinin hastalığın seyrini yavaşlattığını belirterek, “Evden çıkıp etkinliklere katılan hastalarımızın yaşam kalitesi artıyor. Hasta yakınlarından ‘Annem, babam hayata bağlandı’ gibi geri dönüşler almak bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, merkez ilçelerdeki hastalara servisle ulaşım sağlıyor. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği sunulan merkezde; fiziksel, sanatsal ve zihinsel etkinlikler düzenleniyor. Haftada bir gün evde fizik tedavi hizmeti de veriliyor. Tanrıverdi, “Ciddi bir talep var ve biz bu talebi karşılayabiliyoruz” diyerek hizmetin önemine dikkat çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer hastalarına yönelik bu tür sosyal projelerle hem farkındalık yaratıyor hem de hasta ve hasta yakınlarının yaşamına dokunuyor