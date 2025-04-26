Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinden üreticilere Trabzon Hurması fidanı teslim edildi. Proje kapsamında 30’u kadın ve 144’ü erkek olmak üzere toplam 174 üreticiye 5 bin 97 adet Trabzon Hurması fidanı ulaştırılacak. Tarımsal üretimi destekleyen projeleriyle kent genelinde sürdürülebilir tarımı teşvik eden Büyükşehir’in yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirdiği bu projeyle, kırsal kalkınmaya katkı sağlanması ve üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Şahutoğlu: “Tarım sadece bir üretim değil, aynı zamanda o kentin gelişimidir”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımı bütüncül olarak değerlendirdiklerini; üretimden hasada, ürünlerin işlenmesinden pazarlanmasına kadar her alanda üreticileri desteklediklerini kaydeden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Üreticilerimizi, ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm olabilecek projelerle destekliyoruz. Her bir fidan geleceğe bir umut, üreticiye bir nefes, aynı zamanda kentimize de berekettir. Trabzon Hurması fidanı Mersin’in topraklarında yetişen, tarım çeşitliliğini artıracak değerli bir ürün” dedi.

Yılmaz: “Büyükşehir Belediyesi, üreticiye yerinde destek veriyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiye verdiği yerinde desteklerin çok kıymetli olduğunu belirten Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, “Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri artarak devam ediyor. Bugün de yine bir filan dağıtım töreninde birlikteyiz. Büyükşehir’in bu önemli katkıları; ilerleyen süreçte kentimize, çiftçilerimize önemli ekonomik kazançlar sağlayacaktır” dedi.

Toroslar ilçesine bağlı Değirmendere Mahalle Muhtarı Harun Karagöz de dağıtım töreninde, “İnşallah dağıtılan hurma fidanlarıyla bereketli bir sezon geçiririz” dileklerinde bulundu.

Büyükşehir’in katkılarıyla çiftçilerin üretimi çeşitleniyor

Akdeniz ilçesi Bahşiş Mahallesi’nden üretici Meryem Ildır, alternatif bir tarım ürünü ile kazanç elde etmek istediklerini belirterek, “Çiftçilikle uğraşıyoruz. Geçen yıl zeytin desteği aldık. Bu yıl da hurma fidanı alıyoruz. Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ederiz. Çiftçilerimizi gerçekten düşünüyor. Bir dönümden fazla yerim var. Oraya ekeceğim. Bundan kazanç sağlamayı düşünüyorum. Evime bir katkı olsun diye çabalıyoruz” dedi.

Toroslar ilçesi Kavaklıpınar Mahallesi’nde yaşayan ve eşiyle üreticilik yapan Ayşe Keskin, “Eşimin ürettiklerini değerlendirerek destekte bulunuyorum. Şeftali üretimi yapıyoruz. Hurma üretimine de girmek istedik. İlk kez yapacağız. Olursa hem yaşını, hem de kurusunu değerlendirmeyi düşünüyoruz” dedi. Büyükşehir’in üreticilere çok imkan sağladığını sözlerine ekleyen Keskin, “Ben bir üretici kadın olarak çok memnunum ve bize verdiği imkanlar için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi’nden üretici Önder Öz, “Çiftçilik baba mesleğimiz. Genç yaşlardan beri yapıyoruz. Üretimimiz şeftali üzerine. Değişiklik olsun diye Trabzon Hurması dikeceğiz. Önceki yıllarda da zeytin fidanı desteğinde bulundular. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Bir diğer çiftçi Teslime Armutoğlu ise “Kivi bahçemiz var. Şimdi hurmayı da onun arasına dikeceğiz. Büyükşehir Belediyesi çiftçinin her zaman yanında. Teşekkür ederiz” diye konuştu.

Projenin Tarsus ayağında üreticiler fidanlarına kavuştu

Proje kapsamında Tarsus’ta Büyükşehir Koordinasyon Merkezi’nde yapılan dağıtım töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan, “Mersin Büyükşehir Belediyemizin, üreticilerimize vermiş olduğu desteklerin birçoğunu bu alanda gerçekleştirdik. Bu alanın dışında da belli bölgelerde üreticilerimize fide, fidan dağıtımı ve hayvansal üretim için desteklerde bulunduk. Başkanımız Vahap Seçer, her zaman üretimi desteklemiş ve üreticilerin yanında olmuştur. Çünkü kendisi de üretimin dilinden ve üreticinin halinden anlayan birisi. Biz kent olarak da, ülke olarak da ancak üreterek kalkınırız. Türkiye uzun zamandır üretimden koptu. Ama çok şükür ki Mersin Büyükşehir Belediyesi, her zaman üreticilerin yanında olarak üretimi destekliyor” dedi.

Tarsus Yalamık Mahallesi Muhtarı İsmet Türkücü, Trabzon Hurması fidesinin dağıtılması projesinden memnun olduklarını belirterek, “Başkanımız Vahap Seçer’e; tarıma, üreticiye ve üretime verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Altyapıyla ilgili de çok güzel çalışmalar yapılıyor ve yenisi de çok güzel oldu” diye konuştu.

Tarsus’a bağlı Cinköy Mahallesi’nden projeye katılan Yasemin Kaya, “Burada daha iyi bilgilenmiş oldum. Kesemize, yememize ve içmemize faydalı bir proje ” şeklinde konuştu.

Erdemli ilçesinde de 39 üreticiye 1187 adet Trabzon Hurması fidanı dağıtıldı.

Erdemli ilçesinde gerçekleşen dağıtım töreninde, Erdemli’de ilk defa Trabzon Hurması fidanı dağıttıklarını kaydeden Erdemli İlçesi Koordinatörü Vedat Uzunbağ, “Erdemli ilçemizde daha önce Büyükşehir’in Trabzon Hurması dağıtımı olmamıştı. Halk da bu meyvenin yetiştiriciliğini zaten çok fazla bilmiyor. Burada 39 üreticimize 1187 kök fidan dağıttık. Halkımız, Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, halkın tanımadığı ürünlerle tanışması için de bir gayreti var. Dağıttığımız fidanların halkımız için bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Fatma Karaman, Trabzon Hurması fidanı alan üreticilerden. Karaman, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde, ilk defa Trabzon Hurması dikeceğiz. İnşallah iyi olur. Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.