Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Başakşehir maçının 54. dakikasında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu’na bıraktı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir’le 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda bu zorlu müsabakada Mert Günok şoku yaşandı. Tecrübeli eldiven, ikili mücadele sonrası göğsünden darbe aldı. Bir süre karşılaşmaya devam etmeye çalışan Mert, daha sonra yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.

Mert Günok’un yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.