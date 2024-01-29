Bilecik Valisi Şefik Aygöl, mesai saatine esnaflarla birlikte başladı.

Vali Aygöl, sabah mesai saatine esnafları ziyaret ederek başladı. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Vali Aygöl, sıcak çay ikramlarını da kırmayarak esnafla Bilecik hakkında sohbet etti. Soğuk kış gününde Bilecik halkının sevgisinin içini ısıttığını belirten Vali Aygöl, "Esnafımızın çayı da muhabbeti de hep sıcak. Hayır ve bereketli işleriniz olsun inşallah. Değerli esnafımızın taleplerini dinledik. Oturduk sohbet ettik. Bu soğuk günlerde içimizi ısıtan sevgimiz bizi ayakta tutacak’’ ifadelerini kullandı.