Meslek yüksekokulu akademisyenlerine Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programları verildi. Eğitimler, akademisyenlerin araştırma yöntemlerini güçlendirmeyi ve eğitim becerilerini artırmayı amaçlıyor.

Akademisyenlerin bilimsel araştırma yöntemlerini güçlendirmeyi ve eğitim becerilerini artırmayı amaçlayan eğitimler tamamlandı. İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu akademisyenlerine özel olarak planlanan eğitimler İşletme İngilizce Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sadık Tatlı’nın ‘SPSS Eğitimi’ ile başladı ve ardından Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman’ın ‘Akademik Dergi Editörleri Üzerinde Güçlü Bir Etki Oluşturmak’ başlıklı sunumu ve Arya Koçluk Eğitim Danışmanlık Eğitmeni Burak Araz’ın ‘Eğiticinin Eğitimi’ konulu eğitimi ile devam etti.

“Akademik kariyerlerini güçlendirmelerine de yardımcı olacak”

Sertifika programlarına katılan Meslek Yüksekokulu akademisyenlerine, eğitimlerin ardından Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen E-Devlet onaylı sertifikalar verildi. Eğitimler hakkında konuşan Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Gülşah Gencer Çelik, “Bu sertifikalar, katılımcılara edindikleri yeni bilgi ve becerileri resmi olarak belgeleme imkânı tanırken, aynı zamanda akademik kariyerlerini güçlendirmelerine de yardımcı olacak. Üniversite olarak bu tür sertifika programları aracılığıyla akademisyenlere sürekli öğrenme fırsatları sunarak, bilim dünyasında daha etkili ve rekabetçi bir konuma gelmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Akademisyenlerin bu tür eğitimlerle kazandıkları yeni perspektifler, araştırma kalitesini artırarak üniversiteyi ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir aktör haline getirecektir” ifadelerini kullandı.