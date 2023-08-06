Sıcak hava dalgası Türkiye'yi vurmaya devam ederken, Bursa 6 Ağustos Pazar günü mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçecek.



Birçok ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı değerlendirmeye göre:

Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğusunda parçalı, doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, batısında Kahramanmaraş'ın güneyi ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hatay'ın yer yer bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Bursa'da bugün 40 dereceye kadar yükselen sıcaklık hafta başından itibaren düşecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar maksimum 30 dereceye kadar düşerken, kent genelinde yağışlı hava etkili olacak. Perşembe günü sıcaklıkların 29 dereceye düşmesi beklenirken, gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdürecek.