Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre; Bursa'da ilk iş gününde sağanak yağış etkili olacak. En düşük sıcaklık 13 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık ise 21 derece olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 11 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde sağanak yağış etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık ise 19 seviyelerinde seyredecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ