Bugün sabah saatlerinde termometreler 15 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 25 derece seviyelerinde yer alacak.

Öte yandan bugün kenidni gösterecek olan sağanak yağışların haftasonu itibariyle şehri terk edeceği, termometrelerde tekrardan bir yükseliş olacağı belirtildi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 12 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde ise termometreler 28 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Gün içerisinde sağanak yağış olacağı belirtildi.