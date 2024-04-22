Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın için yağış uyarısında bulunurke bugün şehir genelinde havanın kapalı ve paralı bulutlu olacağını duyurdu.
Ayrıca Bursa'da bugün sabah saatlerinde termometreler 10 derece seviyelerinde ölçülürken gün içerisinde 24 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.
BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 5 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde 24 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.
Kaynak: SEHER YAŞA