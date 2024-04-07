Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 7 Nisan pazar günü için yağış uyarısında bulundu. Yarın itibariyle de sıcaklıklar yeniden kendini göstermeye devam edeceği belirtildi.

Bursa'da bugün sabah saatlerinde termometreler 9 derece seviyelerinde ölçülürken gün içerisinde hava sıcaklıkları 16 derecelere dek çıkacak. Gün içerisinde ise yer yer bulutlu ve sağanak yağış geçişleri etkisini gösterecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 10 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde 15 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.