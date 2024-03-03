Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve haftanın ilk iş günü için yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre kent genelinde öğle saatleri itibariyle yer yer hafif şekilde yüzünü gösteren sağanak yağış geçişleri akşam saatlerine doğru etkili olmaya başlayacak.

Bugün sabah saatlerinde ise termometreler 5 derece seviyelerinde seyredecek. En yüksek sıcaklık 15 derece olacak.

Pazartesi günü sabah saatlerinde sıcaklık 4 derece seviyelerinde seyredecekken gün içerisinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 19 derece olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl'de bugün hava sabah saatlerinde 4 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 16derece olacak.