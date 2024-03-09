Bursa'da bugün hava sabah saatlerinde 4 derece seviyelerinde olacak. Yine yer yer sağanak yağışların etkili olmaıs beklenirken en yüksek sıcaklığın ise 12 derece olacağı açıklandı.

Ayrıca bugün etkili olacak yağışlar pazar günü etkisini kaybedeceği ve yağışların şehri terk edeceği açıklandı.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İnegöl'de bugün hava sabah saatlerinde 5 derece seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Gün içerisinde ise yer yer sağanak yağış etkisini gösterecek.