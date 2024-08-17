Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 17 Ağustos 2024 tarihinde ülkemizin genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ise toz taşınımı olabileceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklıkları:

Hava sıcaklıklarının, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği, Akdeniz ve Ege kıyılarında ise mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar:

Genel olarak kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek rüzgar, özellikle Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esecek. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise güney yönlerden hafif esinti hissedilecek.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:

Marmara, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

Bölgesel Hava Durumu Detayları:

Marmara: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

- *Edirne:* 37°C, az bulutlu ve açık

- *İstanbul:* 31°C, az bulutlu ve açık

- *Kırklareli:* 33°C, az bulutlu ve açık

- *Kocaeli:* 32°C, az bulutlu ve açık

*e

Ege: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar esecek.

- *Afyonkarahisar:* 29°C, az bulutlu ve açık

- *İzmir:* 36°C, az bulutlu ve açık

- *Manisa:* 37°C, az bulutlu ve açık

- *Muğla:* 38°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz: Bölge genelinde az bulutlu ve açık, doğusunda yer yer parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

- *Adana:* 37°C, parçalı bulutlu

- *Antalya:* 39°C, az bulutlu ve açık

- *Hatay:* 34°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

- *Isparta:* 32°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

- *Ankara:* 29°C, az bulutlu ve açık

- *Çankırı:* 33°C, az bulutlu ve açık

- *Eskişehir:* 31°C, az bulutlu ve açık

- *Konya:* 28°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz: Bölgenin doğusunda yer yer parçalı bulutlu, genelinde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar görülebilir.

- *Bolu:* 30°C, parçalı ve az bulutlu

- *Düzce:* 32°C, parçalı ve az bulutlu

- *Sinop:* 32°C, parçalı bulutlu

- *Zonguldak:* 27°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu hava koşulları hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

- *Amasya:* 31°C, parçalı bulutlu

- *Artvin:* 27°C, parçalı ve az bulutlu

- *Samsun:* 31°C, parçalı bulutlu

- *Trabzon:* 29°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

- *Erzurum:* 28°C, parçalı ve az bulutlu

- *Kars:* 26°C, parçalı ve az bulutlu

- *Malatya:* 35°C, az bulutlu

- *Van:* 27°C, parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı etkili olabilir.

- *Diyarbakır:* 38°C, az bulutlu ve açık

- *Gaziantep:* 39°C, az bulutlu ve açık

- *Siirt:* 37°C, az bulutlu ve açık

- *Şanlıurfa:* 40°C, az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.