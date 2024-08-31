Bugün Bursa ve İnegöl'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Sabah saatlerinde her iki bölgede de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra ise bulutlanma artarak yer yer hafif yağmur geçişleri bekleniyor.

Bursa'da gün içinde en yüksek sıcaklık 28°C, en düşük ise 20°C olacak. Nem oranı gün boyunca %60 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar ise orta kuvvette, kuzeybatı yönünden esecek.

İnegöl'de ise hava Bursa'ya kıyasla biraz daha serin. Günün en yüksek sıcaklığı 26°C, en düşük sıcaklığı ise 18°C olarak ölçülecek. İnegöl'de de yağış geçişleri olabileceğinden, özellikle akşam saatlerine doğru dışarıda bulunacakların dikkatli olması öneriliyor.

Her iki bölgede de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yavaş yavaş düşmesi bekleniyor.