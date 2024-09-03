Bugün Bursa'da hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilirken, öğleden sonra sıcaklıkların 29°C civarına çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise hava yeniden serinleyerek 21°C dolaylarına inecek. Rüzgar, kuzeydoğudan orta kuvvette esiyor. Yağış beklenmiyor ancak geceye doğru nem oranında artış gözlemlenebilir.

İnegöl'de hava bugün güneşli ve açık olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların *30°C'yi bulacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde hafif esintili ve serin bir hava olacakken, öğleden sonra sıcaklık artışıyla beraber hafif bir rüzgar etkili olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 18°C seviyelerine düşerek rahat bir hava sağlayacak. Yağış beklenmiyor, nem oranı düşük olacak.