Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki bir araçta meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 45 dakika araçlarda kalan vatandaşlar isyan etti. Arızalı aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında sefer yapan araçta saat 18.00 sıralarında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Arıza nedeniyle bazı araçlar hat üzerinde kaldı. Durakta ve araçta kalan yolcular yaşananlara tepki gösterdi. Arıza yapan aracın, yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından çekilmesiyle seferler normale döndü.