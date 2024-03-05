Karacabey Belediyesi tarafından, kent genelinde metruk binalarla mücadele hız kesmiyor. Karacabey Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde Hürriyet ve Bayramdere mahallelerinde gerçekleştirdiği 2 metruk bina yıkımının ardından, ilçede ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 131’e ulaştı. Gerçekleştirilen yıkımların ardından Başkan Özkan, “Çalışmalarımız merkez ve kırsalda aralıksız sürecek” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilen binalar, gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra tek tek ortadan kaldırılıyor. Karacabey Belediyesi, uzun zamandır ilçe merkezi ve kırsalda, mahalle halkı için hem güvenlik riski oluşturan hem de görüntü kirliliğine neden olan binaları titizlikle yıkıyor. Belediye ekipleri, yıkımları gerçekleştirdikten sonra gerekli düzenlemeleri de yaparak, buraların yeni bina yapılana kadar açık otopark olarak hizmet vermesini sağlayıp ilçe trafiğine de rahat bir nefes aldırıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, daha yaşanılabilir ve modern kent hedefi doğrultusunda metruk binaların yıkımına hız kesmeden devam edileceğinin altını çizdi. Özkan, “Hem can güvenliğini tehdit eden hem de kötü amaçlı kullanımlara neden olabilen metruk binalar çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ve tedirgin ediyor. Bizler bu konuyu çok önemsiyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce toplamda 131 binanın yıkımı gerçekleştirdik. Amacımız, her yönüyle vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir kent inşa etmek’’ şeklindekonuştu.

Kaynak: BÜLTEN