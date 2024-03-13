Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemindeki Türk Lirası likiditesini sıkılaştırmak için yeni önlemlerini duyurdu. Bu kapsamda, TCMB, Türk Lirası zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tutulmasına karar verdi. Bu adımın, mevduat faizlerinin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

TCMB'nin aldığı karar doğrultusunda, bankacılık sektöründe likiditeyi daraltıcı etki yapması beklenen zorunlu karşılıkların bloke olarak tutulması uygulaması 15 Mart'ta başlayacak ve 5 Ocak 2025'e kadar sürecek.

Ayrıca, TCMB'nin yeni başlattığı kısa vadeli Türk Lirası mevduatları için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz ödemesi uygulamasının da mevduat faizlerini kısa vadede yukarı yönlü etkilemesi bekleniyor. Bu uygulama ise 16 Mart'ta başlayacak.

TCMB'nin yeni uygulama talimatıyla yapılan değişiklikler şu şekilde:

Serbest hesaplarda tutulan Türk Lirası zorunlu karşılıkların bir kısmı artık bloke hesaplarda tutulacak.

Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tutacaklar.

Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar ise TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'ini bloke olarak tutacaklar.

TCMB, zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadeli mevduatları da dahil etti.