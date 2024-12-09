Tasavvuf kültürünün en büyük temsilcilerinden Hazreti Mevlana vuslatının 751. yıl dönümü Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği Şeb-i Arus sema programıyla anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bursa Konyalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin katkılarıyla Hazreti Mevlana’yı vuslatının 751. yıl dönümünde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde, düzenlediği anma etkinliğiyle yad etti.

Düzenlenen etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Cemile Yılgör ve Osmangazili vatandaşlar katıldı. Tasavvuf musiki konseriyle başlayan Şeb-i Arus programı, semazen gösterisiyle son buldu

Şeb-i Arus sema programına katılan vatandaşlar, böyle güzel bir programda kendilerini bir araya getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Ayrıca Osmangazi Belediyesi, düzenlediği “Mevlana İnsanlığa Ne Söylüyor” söyleyişisiyle Hazreti Mevlana’nın bütün insanlığı, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın seven ve kucaklayan bir anlayışla verdiği mesajları anlamaya çalışıldı.

‘Mevlana Etkinlik Haftası” Etkinleri kapsamında Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Mustafa Kara, Mevlana Celaleddin Rumi’nin insanlığa verdiği hoşgörü dolu mesajlarını anlattı.