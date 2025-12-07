Hazreti Mevlânâ’nın 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programına ev sahipliği yapan Kestel Belediyesi, Bursalıları buluşturdu.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Manevi atmosferin hâkim olduğu gecede, Mevlânâ’nın insanlığa bıraktığı çağları aşan sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları bir kez daha hatırlandı. Program açılısında konuşan Prof. Dr. Nurullah Genç, "Şeb-i Aruz’un vuslatının 752. seneyi devriyesinde Hazreti Mevlânâ için düzenlenmiş bir programda bulunmak bizim için de onur kaynağıdır. Bizi bu programa davet edenlere, burada görmek isteyenlere ve sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuk konuşmacısı, ünlü şair, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç’in konuşmasının ardından, salonda yapılan gösterilerle, katılımcılar, mevlevî geleneğinin asırlardır taşıdığı manevi mirası yakından hissetti.

Programın sonunda, Kestel Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Selman Özkan, bu tür kültürel ve manevi etkinliklerin devam edeceğini belirterek katılımcılara çiçek takdim ett.