TBMM'de yaşanan gerginlik sonrası, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Gazeteci İsmail Saymaz, Akçay'ın hastanede yapılan incelemelerinde beyninde bir kist tespit edildiğini duyurdu. Dün TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında bir gerginlik yaşanmıştı. Selçuk Türkoğlu, Akçay'ın kendisine vurduğunu belirterek sert tepki göstermişti. Gerginlik sırasında araya giren milletvekilleri, Türkoğlu'nu Genel Kurul Salonundan çıkarmıştı.

Saymaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğleden sonra Erkan Bey'in tansiyonu yükseldi. Akçay tansiyon yükselmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde beyninde bir kistin olduğu, bundan dolayı bir rahatsızlığın baş gösterdiği belirtildi. Bununla ilgili Akçay'ın ameliyat olacağını bana aktardılar. Erkan Bey'in yoğun bakımda olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ziyaretçileri kabul ettiğini bana bildirdiler. "