MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, Bursa ve İnegöl İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Olağanüstü kongre sonrası yeni seçilen yönetim kuruluna yapılan tebrik ziyareti oldukça samimi bir havada gerçekleştirildi.

İl Başkanı Muhammet Tekin, “Daha önce de çok sıcak bir şekilde karşılandığım Kafkasspor’a yeniden gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kafkasspor’un 3. Lige yükselme maçını da izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Birbirine bağlı, coşkulu bir kulüp. Çok önemli hizmetlere imza atıyorsunuz. Özellikle çocuklarımızın sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı veriyorsunuz. Her gittiğim yerde bundan bahsediyorum. Kafkasspor, gerek İnegöl’ümüze, gerekse de Bursa’mıza ve ülkemiz sporuna önemli katkı veriyor. Bizler her ne olursa olsun sizlere katkı vermeye hazırız. Çok samimi söylüyorum, yanınızda duracağımıza söz veriyorum. Umarım hafta sonu oynanacak olan Nevşehir FK maçı ile güzel bir başlangıç yaparız. Yeni seçilen yönetime ve takıma başarılar diliyorum” dedi.

Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemizde kulüplerimiz ekonomik darboğazda. İl ve Belediye takımları buna dahil. Biz bir camia takımı olmamıza rağmen profesyonel ligde tutunmaya çalışıyoruz. Biz bir proje kulübü olmaya çalışıyoruz. Sporun sadece eğlence olmadığını, gençlere yapılacak yatırımın ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu bilen, evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran, kendi gelirlerini kendi oluşturan, alt yapısından oyuncular kazandıran örnek bir kulüp olmak istiyoruz. Bu bağlamda bize manevi desteğini sunan herkese minnettarız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kafkasspor yönetimi, MHP’li heyete Kafkas Gastro Kültürünün önemli yemeklerinden olan mısır unundan yapılan yoğurtlu cadi ve haçapuri pidesi ikram etti.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz’a çiçek takdim ederken, Başkan Yavuz’da MHP’li başkana özel koleksiyonundan tespih hediye etti.