Akkay, her bireyin bu sorunlarla mücadelede sorumluluk taşıdığını belirterek, "MHP ve KAÇEP birimi olarak, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde, kadınlarımızın her türlü istismar, sağlık sorunları ve şiddetten korunması için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kadınların toplum içindeki değerini daha da yükseltmek ve haklarını genişletmek için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi.

Türkiye’nin her alanında mücadele veren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Akkay, özellikle şehit anneleri başta olmak üzere tüm kadınlara şükranlarını sundu.