İlçe Başkanı Uğur Bayram öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Enes Üçkardaş ve Yenice Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Kurel de katıldı.

MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak, mahalle ziyaretleri kapsamında Yeniceköy Mahallesi’ni ziyaret ettik. İlçe yöneticilerimiz, belediye meclis üyelerimiz, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanımız Enes Üçkardaş ve Yenice Ülkü Ocakları Başkanımız Alperen Kurel ile birlikte Yeniceköy mahallemizde vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelerek sorunların çözümleri konusunda istişarelerde bulunduk.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak sadece seçim döneminde değil, seçim sonrası da vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye, çözümleri için çalışmaya ve halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz.”