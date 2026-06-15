MHP’de Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından başlayan teşkilat değişimi, kongre sürecinin devreye girmesiyle daha geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine dönüştü.

Parti yönetiminin bugüne kadar 22 il teşkilatını görevden aldığı, büyük kurultaya kadar kalan 59 il teşkilatında da değişiklik yapmayı planladığı öne sürüldü. Sürecin, MHP’nin teşkilat yapısını yenilemeye yönelik kapsamlı bir çalışma olarak değerlendirildiği belirtildi.

6 Nisan 2026’da İstanbul İl Teşkilatı’nın feshedilmesiyle başlayan süreç kapsamında İstanbul’un yanı sıra Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli, Manisa, Adana ve Adıyaman il teşkilatları feshedildi. Görevden alınan teşkilatların yerine genel merkez tarafından yeni il başkanları atandı.

Başlangıçta değişimin yalnızca Yönter’e yakın isimlerle sınırlı kalacağı konuşulurken, MHP’nin kongre takvimini açıklamasıyla parti kulislerinde sürecin daha genişleyeceği iddiaları gündeme geldi. Parti yönetimi, ilçe ve il kongrelerini kapsayan takvimi başlatırken, 15. Olağan Büyük Kurultay’ın 7 Mart 2027’de yapılacağını duyurdu.

Cumhuriyet’in parti kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ilçe kongreleri tamamlanana kadar kalan 59 il teşkilatında da değişime gidilmesi bekleniyor. Bu adımla MHP’nin büyük kurultaya, yenilenmiş ve genel merkezle daha uyumlu bir teşkilat yapısıyla hazırlanmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Kulislerde, feshedilen illere atanan geçici başkanların da il kongrelerinde değişebileceği konuşuluyor.

Teşkilatlardaki dönüşümün ardından genel merkez yönetiminde de yeni adımlar atılabileceği, bu kapsamda Semih Yalçın'ın genel başkan yardımcılığı görevinden alınabileceği iddia ediliyor.