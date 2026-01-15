Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, su faturalarındaki artışları gündeme taşıdı. Şenol, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlere dikkat çekerek, su tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İsmail Şenol, mecliste yaptığı konuşmaya, “Burada siyaset yapmak için değil, vatandaşın sesini duyurmak için bulunuyorum” sözleriyle başladı. Şenol, “Günlerdir sizin de telefonlarınız susmuyor, bizimkiler de” diyerek yoğun şikayetlere dikkat çekti. Sahadan gelen örnekleri aktaran Şenol, “Vatandaş arıyor ve ‘400 lira gelen su faturam 1100 lira olmuş. Bu bir zam mı, yoksa gizli bir ceza mı?’ diye soruyor” dedi. Şenol, asgari ücretle veya emekli maaşıyla geçinmeye çalışan insanların bu faturaları nasıl ödeyeceğini sordu. BUSKİ’nin son açıklamalarına da değinen Şenol, “Enflasyon, maliyetler, yatırımlar… Bolca süslü ifadeler var ama vatandaş yok” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Bu bir zam değildir, bu bir ayarlama değildir; bu doğrudan vatandaşın belini bükmektir” diyerek sözlerini tamamladı.

İsmail Şenol, suyun “ticari bir mal olmadığını” vurgulayarak, “Su lüks değildir, yaşamın en temel gerekliliğidir” dedi. Artışların özellikle dar gelirli vatandaşları zor duruma soktuğunu belirten Şenol, “Bu zamlarla vatandaşa mesajınız şudur: ‘Ya faturayı öde, ya da susuz kal’” ifadelerini kullandı. MHP Grup Sözcüsü, “Bu artışlar kabul edilemez” diyerek su tarifelerinin tekrar gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Şenol, “Su tarifeleri acilen yeniden ele alınmalı, yüksek zamlar geri çekilmeli ve dar gelirli vatandaşları koruyacak adil bir fiyatlandırma uygulanmalıdır” dedi.