MHP, 31 Mart yerel seçimleri için bugün 55 adayını daha açıkladı. İlk kez seçim döneminde değişik bir strateji uygulayan MHP bugüne kadar kamuoyuna her aday açıklamasında 55 adayın ismini duyurdu.

MHP kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, partinin kuruluşunun yıldönümü olması nedeniyle Genel Merkez tarafından aday açıklama stratejisinin bu şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

MHP 9 Şubat 1969 yılında Adana’da yapılan genel kongrede siyasi yaşamına başlamıştı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’nin ismini taşıyan siyasi oluşumun ismi Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirilmişti.

2024 yılı MHP’nin kuruluşunun 55'inci yıl dönümü olduğu için her aday duyurusu 55 isimle duyuruluyor.