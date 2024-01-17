Fenerbahçe’nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Adanaspor maçında 4 golle yıldızlaşırken, sarı-lacivertli formayla bir maçta 4 gol atan isimler arasına girdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Adanaspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Müsabakaya 11’de başlayan Michy Batshuayi, galibiyette önemli rol oynadı. Başarılı forvet, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda fileleri havalandırdı. Bu sezon Süper Lig’de 4 golü bulunan Batshuayi, Avrupa Konferans Ligi’nde ise 5 gole imza attı. Belçikalı oyuncu, bugünkü gollerle bu sezonki 13. golüne ulaştı.

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Michy Batshuayi, Adanaspor maçında 90 dakika sahada kalırken, Fenerbahçe tarihinde bir maçta 4 gole imza atan futbolcular arasına girdi.

Kaynak: iha