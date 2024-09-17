Galatasaray’ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Gaziantep FK maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’de bu sezon 2. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile oynarken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Belçikalı forveti Michy Batshuayi attı. Maçın 76. dakikasında Kerem Demirbay’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın pasında arka direkte bulunan Batshuayi meşin yuvarlağı boş köleye göndererek skoru 3-0 yaptı.

30 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını da 2’ye çıkardı. Belçikalı futbolcunun bu sezon Avrupa kupalarında da 2 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Michy Batshuayi 90 dakika sahada kaldı.