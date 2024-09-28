Günümüzde pek çok insanın mutfaklarında yer alan mikrodalga fırın ve airfryer, etkili ısıtma ve pişirme seçenekleri sunuyor. Uzmanlar, bu cihazların doğru bir şekilde kullanılmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

“Sütün B12 vitamini emilimini azaltıyor”

Medicana Konya Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nden Uzm. Dr. Ahmet Büyükyörük, “Mikrodalga fırınlar, elektromanyetik radyasyonla ısıtan cihazlar. Bunlar etrafa ışın yaymıyorlar, elektromanyetik radyasyon sadece suyu titreştirerek ısıtıyor. Mikrodalga fırın bu yönden faydalı ama elektromanyetik alanın DNA üzerinde değişime neden olduğuyla alakalı bazı çelişkili ifadeler var ona zarar verebilir diye ama her besinde kullanılamıyor. Özellikle su içeren gıdaları ısıtmakta kullanılıyor ama mesela brokoliyi ısıttığımız zaman brokolinin faydalı maddelerinin çoğunu yok ediyor. Veya sarımsaktaki yararlı maddelerin tamamını yok ediyor. Kuşkonmazdaki C vitaminini büyük oranda azaltıyor. Sütün ise B12 vitamini emilimini yüzde 30-40 azaltıyor. Anne sütündeki bağışıklık faktörlerini tamamen yok ettiği görülmüş. Yani burada mikrodalga fırın iyi ısıtıyor ama mesela uygun ısıya ulaşmadığı zaman bakterileri öldüremediği için gıda zehirlenmesini de yok edemiyor. Yani mikrodalga fırın ısıtıyor ama dikkat etmek gerekiyor” dedi.

“Mikrodalgada cam ve seramikler rahatlıkla kullanılabilirken plastik olan her ürün zarar verebilir”

Airfryerın, fritözdeki kızartmalara göre daha az zararlı maddeler ürettiğini anlatan Uzm. Dr. Ahmet Büyükyörük, “Airfryer ile alakalı endişeler ise fazla yağ kullanıldığında veya tıka basa doldurulduğunda zararlı etkileri olabiliyor. Airfryer ve mikrodalgada da uygun kap kullanmak lazım. Mesela mikrodalgada cam ve seramikler rahatlıkla kullanılabilirken plastik olan her ürün vücudumuza zarar verebilir. Airfryer için de konuşursak bunda da yine plastik maddelerle ısıtırsak yine bunlar da bize zarar verebilir. Airfryerda özellikle balıkta kolesterol oksidasyon maddelerini fazlalaştırıyor. Bu da kalp krizi riskini ve damar sertliğini arttırabiliyor. Airfryerda yapılan balıkta faydalı omega 3 yağ asidinin azaldığı görülmüş. Özetle hem mikrodalga fırın hem de airfryer ısıtma konusunda iyi aletler ama bunun uygun besinleri, uygun sıcaklıkta, uygun sürede bekleyince, uygun kaplarla ve mikrodalga ve airfryerı uygun temizliğiyle kullanmanın uygun olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.