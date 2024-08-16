Sakarya Millet Bahçesi’nde düzenlenen açık hava etkinlikleri bu hafta sonu dolu dolu geçecek. 7 farklı program çocuklar, gençler ve vatandaşlarla buluşacak. 18 Ağustos Pazar günü 16.00’da ise çocuklar için özel etkinlikler başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’nde düzenlenen açık hava etkinlikleri bu hafta sonu etkinliklerle dopdolu geçecek. 7’den 70’e her kesime hitap eden programlarda sinemadan konserlere, çocuk oyunlarından tiyatroya kadar farklı etkinlikler Sakaryalılar ile buluşacak. Millet Bahçesi’nde hafta sonu etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın sunacağı Tasavvuf Musikisi konseriyle başlayacak. 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00 başlayacak etkinlikte tasavvuf müziği eserleri icra edilecek. Ardından saat 20.00’da tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun yazıp sunduğu çocukların eğlenirken öğrendiği “Çok Bilmiş İbiş” adlı kukla oyunu sahnelenecek. Günün son etkinliğinde ise Türk Sineması’nın birçok dalda ödül almış “Babam ve Oğlum” filmi beyaz perdeye yansıtılacak. Sinema etkinliği saat 21.00’da başlayacak.

Pazar günü ise açık hava etkinliklerinde çocukların kaynaştığı ve doyasıya eğlendiği çeşitli aktiviteler olacak. Palyaçolar, akrobatlar, sihirbazlar, şişme oyun parkıyla çocukların ‘Çocukça’ eğleneceği etkinlik saat 16.00’da başlayacak. Etkinlikler kapsamında miniklere patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı olacak. Saat 19.00’da başlayacak bir diğer etkinlikte ise Büyükşehir Kent Orkestrası Türk Sanat Müziği Konseri verecek. Konser sonrası çocuklara özel hazırlanan “Aç Ayı” adlı tiyatro oyunu sahne alacak. Akşamın kapanışı ise saat 21.00’da Altın Portakal ödüllü ‘Mavi Bisiklet’ filmi beyaz perdeye yansıtılacak.