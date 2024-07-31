İlimtepe Millet Bahçesi içerisinde 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek olan macera parkı tamamlandı. Peyzaj çalışmaları sonrasında park hazır hale gelecek.

Körfez İlimtepe’de TOKİ iş birliği ile yapımı devam eden İlimtepe Millet Bahçesi’nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, spor tesislerinin halılarının da serildiği proje kapsamında yürüyüş yolları ve tesisler tamamlandı, peyzaj düzenlemeleri ile ince işçilikler kaldı. Projede yer alan macera parkında da ana iskeletler yerleştirildi. Demir ve ahşap aksamların yerleştirilmesi sonrasında Macera Parkı ortaya çıkarken, yeşillendirme ve çevre düzenlemesi çalışmalarına da başlandı. İlimtepe Millet Bahçesi, 400 dönümlük alanı ile bölgenin en büyük millet bahçelerinden biri konumunda.