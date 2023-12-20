Bünyesindeki 8 kütüphanede, 111 bin basılı kaynak ve 26.529 dijital yayınla Bursalıları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Altıparmak'taki Millet Kütüphanesinin kapılarını 24 saat boyunca kitap kurtları ve ders çalışmak isteyen öğrencilere açtı.



Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli hizmetleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz YKS kursları, burs desteği, gençlik merkezleri ve millet kıraathaneleri gibi gençlere yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Altıparmak’taki Bursa Millet Bahçesi içerisinde yer alan Millet Kütüphanesi, 22 Kasım’dan itibaren 24 saat çalışma düzenine geçti. Açıldığı günden itibaren öğrenci ağırlıklı olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Millet Kütüphanesi, özellikle sınav dönemlerinde sabaha kadar ders çalışmak isteyen öğrencilere, konforlu ve güvenli bir alan oldu.



Haftanın 7 günü boyunca 24 saat hizmet veren 350 kişi oturma kapasiteli Millet Kütüphanesi’nde ders çalışmak veya kitap okumak isteyenler 7.127 adet kitap ve 54 çeşit süreli dergiye ulaşabiliyor. Bilgisayar odası, kitap okuma alanı ve ders çalışma alanının bulunduğu Millet Kütüphanesi’nde ilerleyen saatlere kadar ders çalışan gençler, ücretsiz internet ile çay ve kek ikramlarından yararlanabiliyor.