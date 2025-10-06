Mudanya’nın tarihini, kültürünü ve estetiğini buluşturan "Mudanya 1. Fotoğraf Günleri", "Mudanya Yazı Kadrajda" ve "Fotoğraf Maratonu" yarışmalarının ödül töreniyle sona erdi.

Mudanya’da ilk kez düzenlenen "Fotoğraf Günleri", kentin tarihini ve kültürel mirasını fotoğraf sanatıyla buluşturdu. Dört gün boyunca Tirilye Taş Mektep Akademi’de gerçekleştirilen etkinlikler, hem profesyonel hem amatör fotoğrafçılardan büyük ilgi gördü. Söyleşiler, atölyeler ve yarışmalarla renklendi. Etkinlik hem katılım hem de içerik açısından beklentilerin üzerinde bir ilgi gördü



Fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu

Belediye tarafından düzenlenen "Mudanya 1. Fotoğraf Günleri" kapsamında iki ayrı yarışmanın ödülleri de sahiplerini buldu. "Mudanya Yazı Kadrajda Yarışması" ile Mimarlar Odası Bursa Şubesi katkılarıyla etkinlik kapsamında Tirilye’nin tarihi sokaklarında gerçekleştirilen "Tarihin İzleri: Detaydan Yapıyı Bul" yarışmasının kazananları, Tirilye’de düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.



Yaklaşık 400 fotoğrafın değerlendirildiği "Mudanya Yazı Kadrajda" yarışmasında birinci Şevki Karaca, ikinci Salih Kuş, üçüncü ise Sezai Özaltın oldu. "Tarihin İzleri: Detaydan Yapıyı Bul" yarışmasında da birincilik ödülü Şevki Karaca’nın oldu. İkinciliğe Ahmet Turan Biter, üçüncülüğe ise Mehmet Kaynar’ın fotoğrafları değer görüldü.

Her iki yarışmada da katılımcıların, "Mudanya ve Tirilye’nin tarihi dokusunu, mimari detaylarını ve doğal güzelliklerini kendi bakış açılarıyla objektiflerine yansıtması" nedeniyle ödüle layık bulunduğu belirtildi.