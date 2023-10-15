Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiği 76/62 milimetre Milli Deniz Topu'nun ilk teslimatını gerçekleştirdi. Bu milli ürün, deniz platformlarının ana silahları arasında yer alıyor ve dakikada 80 atış yapabilme kabiliyetine sahipken yaklaşık 20 kilometre menzile ulaşabiliyor.

MKE AŞ, güncel tehditlere karşı çözüm sunarken aynı zamanda yurt dışından tedarik edilen sistemlere milli alternatifler üretme amacı güdüyor. Bu bağlamda, yurt dışından temin edilen sistemlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Milli Deniz Topu, başarılı kara testlerinin ardından liman ve deniz testleri için TCG BEYKOZ korvetine entegre edildi ve platform üstü testler sonucunda göreve hazır hale getirildi. Bunun üzerine MKE AŞ, siparişler için harekete geçerek ilk teslimatını Açık Deniz Karakol Gemisi için gerçekleştirdi. Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma amacıyla yürütülen Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında, Milli Deniz Topu'nun kullanılması planlanıyor. Bu ağır silahlı karakol gemileri, çeşitli görevleri icra edebilecek, aralarında istihbarat gözetleme, keşif, arama kurtarma, terörizmle mücadele, denizde denetim harekatı ve deniz özel harekatı gibi önemli görevler bulunuyor.

MKE AŞ, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin ikinci gemisi ile MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemilerinde kullanılacak olan Milli Deniz Topu için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalayarak üretime başladı. Ayrıca, bu milli ürünün yurt dışına ihraç edilmesi potansiyeli göz önünde bulundurularak görüşmeler de sürdürülüyor.

Milli Deniz Topu, hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı gibi görevlerde kullanılabiliyor. Dakikada 80 atış yapabilen bu sistem, yaklaşık 20 kilometre menzile ulaşma yeteneğine sahiptir. MKE AŞ, Milli Deniz Topu'nu 12 ay gibi kısa bir sürede geliştirdi ve üretti. Başarılı 76 milimetre Deniz Topu projesi sonrasında, 127 milimetre Deniz Topu'nun da MKE AŞ tarafından üretilmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile işbirliği çalışmalarına başlandı.