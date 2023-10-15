Bursa'da bir avukat, dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak kimliğinin ve adının kötüye kullanılmasına dair suç duyurusunda bulundu. Avukat Mustafa Çetin, olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık altı ay önce kendisini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtarak hareket eden kişilerin, haksız yere suç duyurusu dilekçeleri hazırlayarak vatandaşları kandırdığını ifade etti. Çetin, bu sahtekârların kendisini arayan vatandaşlara, adının bu dolandırıcılık olayında kullanıldığını ve suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Olayın detaylarını öğrenen bazı vatandaşların suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Çetin, son zamanlarda Türkiye genelinden her gün ondan fazla aramaya maruz kaldığını belirtti. Dolandırıcıların, sahte avukat kimliklerini oluşturmak için Çetin'in sosyal medya platformlarından paylaştığı fotoğrafları da kullanarak, insanları yanılttığını açıkladı.

Çetin, "Mağdurlar, bu dolandırıcılarla iletişime geçtiklerinin farkında olmadan, görüşmeler ilerledikten sonra birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar. Ancak birkaç gün sonra dolandırıcılar, kendilerini 'uzlaştırmacı avukat Mustafa Çetin' olarak tanıtarak, kişilere çocuklarla cinsel içerikli görüşmelerden dolayı bir şikayet olduğunu, bir kızın babası tarafından savcılığa başvurduğunu ve bu nedenle dosyanın uzlaştırmacı olarak kendilerine atandığını iddia ediyorlar. Bu tür hikayeler insanları endişelendiriyor ve uzlaşmayı kabul etmelerine neden oluyor. Bize başvuran kişiler, 60 bin ile 150 bin lira arasında dolandırıldıklarını ifade etti. Şu ana kadar ofisimize ve kişisel sosyal medya hesaplarıma 100'den fazla kişi, bu dolandırıcılar hakkında bilgi almak için iletişime geçti. Hatta bazıları, kredi çekerek parayı dolandırıcılara göndermiş. Özellikle son dönemde bu tür olaylarda ciddi bir artış yaşanıyor." dedi.

Kimliği ve adı kullanıldığı için suç duyurusunda bulunduğunu belirten Çetin, "Vatandaşlara, bu sahtekârlara kesinlikle para göndermemeleri gerektiğini ve haklarında bir soruşturmanın olup olmadığını en yakın adliyede öğrenebileceklerini söyledik. Ayrıca, böyle bir durumda bir avukata danışmaları gerektiğini vurgulamak istiyorum." şeklinde konuştu.