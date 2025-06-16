Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Maziden Atiye Edirne" programında yaptığı konuşmada gençlerin Edirne’de tarihe yolculuk yapacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın katılımıyla başlayan "Maziden Atiye Edirne" programında, 10 farklı ilden gelen öğrenciler ve öğretmenler kenti yakından tanıma fırsatı bulacak. Edirne Musabeyli Mesire Alanı’nda kamp kuran öğrenciler, 21 Haziran’a kadar Edirne’nin tarihi, kültürü ve doğasını keşfedecek.

Programın açılışında konuşan Nazif Yılmaz, "Gençlerimiz burada sadece tarihi değil, aynı zamanda Balkan kültürünü, Edirne’nin Osmanlı’dan kalan mirasını ve bu toprakların kimlik mücadelesini öğrenecek. Bu deneyim, onların geleceğe bakışını değiştirecek" dedi.

Vali Yunus Sezer de Edirne’nin Balkanların kalbi olduğunu belirterek, bu tür projelerin gençlerin gönlüne tarih sevgisi aşılayacağını söyledi.