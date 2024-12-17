Bu kitapçıklar, her sınıf düzeyine göre özel olarak tasarlandı ve her biri için çözüm videoları da sunuldu. Yayınlanan örnek soru kitapçıkları, sınav konularına göre hazırlanan konu soru dağılım tablolarında yer alan kazanım ve öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmiş senaryolardan oluşuyor. Bu sayede öğrenciler, sınavlarda karşılaşabilecekleri sorulara dair kapsamlı bir hazırlık yapabilecekler.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin yazılı sınav sorularının cevaplarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Bu arada eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.