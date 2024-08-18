Altıeylül Belediyesi, Paris 2024 Olimpiyatları’nda atış stiliyle dünya çapında fenomen haline gelen milli sporcu Yusuf Dikeç’in portresini ilçe merkezinde bir trafoya resmetti. Uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil eden Dikeç’in başarısını ölümsüzleştiren bu çalışma, gençlere ve spor tutkunlarına ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Paris 2024 Olimpiyatları’nda atış stiliyle dünya çapında fenomen haline gelen milli sporcumuz Yusuf Dikeç’i ilçemize resmettik. Milli gururumuz Yusuf Dikeç, sporcu kimliği ve eşsiz başarılarıyla Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek uluslararası arenada adını altın harflerle yazdırdı. İlçemizde ona ithafen gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı çalışmada, hem gençlerimize hem de spor tutkunlarına ilham olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Dikeç’in başarısının sanatla buluşturulduğu bu çalışma, Altıeylül Belediyesi’nin spora ve sanata verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.