LEAD Network Türkiye Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı, A101 ana sponsorluğunda ve A Milli ve Fenerbahçe SK Kadın Voleybol Takımları Kaptanı Eda Erdem’in katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.

Perakende ve tüketim ürünleri sektöründeki kadın yöneticileri çekmek ve oranı arttırmak amacıyla kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan LEAD Network Türkiye’nin Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı, 17 Eylül’de İstanbul’da A101 ana sponsorluğuyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin A101 oturumu ‘Kadın Liderlerin Gücü: Spor ve İş Dünyasında İlham Verici Yolculuklar’ başlığıyla sunucu, yazar Yekta Kopan moderatörlüğünde ve A Milli ve Fenerbahçe SK Kadın Voleybol Takımları Kaptanı Eda Erdem’in katılımıyla düzenlendi.

’’A101’in güvenilir olması, herkese hitap eden marka olması benim için öncelik oldu’’

A101’in marka yüzü Eda Erdem, ’’A101 ile Kazanan Ol’’ marka iş birliğiyle ilgili, ’’A101’in ’Kazanan Ol’ projesi geldiğinde markanın her kesime hitap eden yapısı ve güvenilirliği benim için işleri çok kolaylaştırdı. Hayatın her alanında ’’Kazanan Ol’’ fikriyle izleyicilere çok güzel motivasyon kazandırdığımızı düşünüyorum. A101 gibi değerli markayla anılmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. A101 ailesini çok seviyorum ve aramızda çok güzel organik bir bağ var. A101’in her zaman ailemizin içinde, güvenilir ve herkese hitap eden bir marka olması benim için tercih sebebi oldu’’ ifadelerini kullandı.

Eda Erdem’in açıklamalarının ardından oturumun kapanışı yapan Yekta Kopan, “Slogandaki kazanan ol ifadesi için A101 ailesini de ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten Türkiye’nin her anlamda kazanmaya ihtiyacı var. Burada seninle buluşmaları da çok doğru olmuş’’ şeklinde konuştu.