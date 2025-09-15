Turnuvanın son müsabakasında Fenerbahçe Koleji Novotel’le karşılaşan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 94-60 galip ayrıldı.KOCAELİ (İGFA) - Geçtiğimiz yıl elim bir kazada hayatını kaybeden İlkan Karaman’ın ansına düzenlenen turnuvanın kazananı Çayırova Belediyesi oldu.

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda üç gün boyunca düzenlenen turnuvaya Çayırova Belediyesi’nin yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Koleji Novotel takımları katılım sağlamıştı. Turnuvanın kapanış mücadelesinde karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi ile Fenerbahçe Koleji Novotel maçında gülen taraf, Çayırova Belediyesi oldu. 13 Eylül Cumartesi günü oynanan müsabakaya, Çayırova Belediyesi Ahmet Kutay Güneş, Enes Berkay Taşkıran, Doğukan Şanlı, Berkay Candan ve Tarık Sezgün ilk beşiyle başladı.

ERDİ GÜLASLAN’DAN 24 SAYI

Yabancı oyuncularını dinlendiren temsilcimiz Çayırova Belediyesi, mücadeleyi baştan sona üstün görürürken, karşılaşmadan 94-60 galip ayrılmayı başararak, İlkan Karaman Turnuvası’nın kazananı oldu. Sezona oldukça hazır bir görüntü veren Çayırova Belediyesi adına, maçın en skorer oyuncusu 24 sayılık performansıyla Erdi Gülaslan oldu. Berkay Candan’ın 20, Enes Berkay Taşkıran’ın 15 ve Doğukan Şanlı’nın 12 sayısı da galibiyette önemli rol oynadı.

Maç sonrasında İlkan Karaman anısına turnuvaya katılan sporculara madalya ve hediye takdim edildi.