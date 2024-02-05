Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası’nı Türkiye Atletizm Milli Takımı, 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Yüksek atlamada Rahime Yiğit, 4.16 atlayarak altın madalya kazanırken, U20 Türkiye rekorunu kırdı.
Türkiye Atletizm Milli Takımı, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.
Fatih Çintimar: "Hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz"
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, "2024 yılı gençlerimizin yılı olacak demiştim. 2024 yılında Atletizm Federasyonu olarak koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Gençler, yıldızlar ve büyüklerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile koyduğumuz hedeflere emin adımlarla yürüyoruz" dedi.
Milli takımda madalya kazanan sporcular şu şekilde:
Altın madalya
Rahime Yiğit: Sırıkla atlama
Utku Göler: 1500 metre
Adar Anar, Eren Keser, Mustafa Çin Polat ve Ömer Faruk Esen: 4x400 bayrak takımı
Gümüş Madalya
Muhammet Ağgün: 800 m
Mustafa Çinpolat: 400 m
Ali Peker: Gülle Atma
Edibe Yağız: 3000 m
Bronz madalya
Ali Tunç: 3000 m
Özlem Özcan: Gülle atma
Yasir Kuduban: Yüksek atlama
Hüseyin Mutlu Korkmaz: 60 metre
Emre Çolak: Üç Adım atlama