Bilanço esasına göre defter tutan tüm mükellefler, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren e-Defter’e zorunlu olarak geçiş yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni düzenlemeyle, bilanço esasına göre defter tutan tüm mükellefler, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren e-Defter’e zorunlu olarak geçiş yapacak. Kâğıt defterler, yazıcı, toner ve noter onay masraflarından ciddi tasarruf sağlayacak bu dönüşümle birlikte, yaklaşık 1 milyon mükellefin daha e-Defter sistemine dahil olması bekleniyor.

Dijital dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 08.11.2024 tarihli ve 32716 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğe göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren bilanço esasına göre defter tutan tüm mükellefler için e-Defter uygulamasına geçiş zorunlu hale geliyor. Düzenleme ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olan mükelleflerin fiziki defter tutmaları mümkün olmayacak ve kâğıt ortamda tutulan defterler geçersiz sayılacak. Kâğıt, baskı, toner ve zarf gibi ihtiyaçların son bulması, yevmiye ve kebir defterlerinde noter onay zorunluluğunun ortadan kalkması, dosyaların dijital olarak imzalanması ve elektronik ortama yüklenmesi gibi değişikliklerle birlikte e-Defter uygulaması, işletmelere çok ciddi zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak. Tebliğ ile şu an 700 bin mükellef tarafından kullanılan e-Defter uygulamasına, 1 milyon yeni mükellefin daha dahil olacağı öngörülüyor.

E-Defter düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, E-Defter Zorunluluğu ile dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek sözlerine devam etti.

E-MÜHÜR’E YÖNELİK YASAL DÜZENLEMENİN BİR AN ÖNCE YAPILMASI GEREK

E-Defter sistemine geçişte mali mühür dağıtım sürecinin çok ciddi bir lojistik ve operasyonel yük getirdiğine dikkat çeken Olcay Yıldız, “E-Defter uygulamasına yeni dönemde dahil olacak 1 milyon mükellefe mali mühür/e-İmza verilmesi gerekiyor. Kamu Sertifika Merkezi (Kamu SM) tarafından yürütülen bu sürecin ölçeği düşünüldüğünde, bu kadar büyük bir talebin yalnızca mevcut dağıtım kapasitesiyle karşılanması ciddi zorluklar yaratabilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu, 16 Haziran 2024 tarihinde e-Mühür (Elektronik Mühür) altyapısının tamamlanarak hizmete hazır hale geldiğini ve Elektronik Mührün, resmi mühür de dahil olmak üzere her türlü fiziki mühür ile aynı hukuki niteliğe sahip olacağını açıklamıştı. Biz de bu noktada, süreci hızlandırmak ve yeni mükelleflerin sisteme entegrasyonunu kolaylaştırmak için e-Mühür uygulamasının mali mühür yerine kullanılmasına yönelik yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.