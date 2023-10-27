Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait olan 15 şirket üzerinde gerçekleştirilen arama operasyonlarının ardından Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 22 Milyon 372 Bin lira tutarında bir mal varlığına el koyma kararı alındı. Bu karar, sosyal medya paylaşımları ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yürütülen bir inceleme sonucunda Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmasının bir parçası olarak verildi.

Başlangıçta vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat çiftinin işlettiği 15 şirkette arama kararı çıkarılmıştı. Bu operasyonlar sırasında birçok materyale el konuldu. Ardından, savcılık, Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liranın el konulmasını talep etti. 8. Sulh Ceza Hakimliği de bu talebi değerlendirerek 22 Milyon 372 Bin lira tutarındaki mal varlığına el koyma kararını verdi.