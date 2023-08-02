Açık sularda alev topuna dönen milyon dolarlık tekne adeta kül oldu. Muğla’nın Bodrum ilçesinde Türkbükü açıklarında meydana gelen yangında, vatandaşlar botlarla kurtarıldı.

Bodrum’un Türkbükü sahili açıklarında meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir sebeple milyon dolarlık tekne aniden yandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen teknede vatandaşlar başka tekne sahipleri tarafından kurtarıldı. Gerçekleşen olay ise akıllara şu sözü getirdi. ‘Derdinin devası yan başındayken yanmak’. Yangının çıkış sebebinin bilinmediği olayda milyon dolarlık tekne adeta küle döndü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.